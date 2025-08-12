17.1 % نسبة المشاركة في انتخابات "الشيوخ" وهى الأعلى في تاريخ المجلس

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 أغسطس 2025 08:24 مساءً - أعلن القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ونائب رئيس محكمة النقض اليوم الثلاثاء، النتيجة الرسمية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي أدلى فيها ما يقرب من 11 مليونا و650 ألف ناخب بأصواتهم، بنسبة مشاركة بلغت 17.1%.

واجتمع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، أمس قبل انعقاد المؤتمر حيث قام المجلس باعتماد نتيجة الاقتراع والفرز في انتخابات مجلس الشيوخ، وإعلان فوز القائمة الوطنية من أجل مصر المترشحة على دوائر نظام القوائم الأربعة.

وتعد نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات أمس، هى أعلى نسبة مشاركة منذ الإعلان عن تدشين مجلس الشيوخ، مقارنة بانتخابات مجلس الشيوخ 2020 التي أدلى فيها 8 ملايين و959 ألفا و35 ناخبا بنسبة مشاركة بلغت 14.23%، وبالمقارنة بانتخابات مجلس الشورى عام 2012 والتي صوت فيها نحو 6 ملايين و43 ألف ناخب بنسبة 12.9%.

ومن المقرر أن تستأنف الدعاية الانتخابية للمرشحين المعلن أسمائهم بخوض جولة الإعادة اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 12 أغسطس، على أن تقدم الطعون على النتيجة التي أعلنتها الهيئة الى المحكمة الإدارية العليا خلال 48 ساعة من النتيجة بحد أقصى يوم 14 أغسطس، على أن تفصل المحكمة في تلك الطعون خلال 10 ايام اعتباراً من 15 إلي 24 أغسطس، ثم تنتهي فترة الدعاية ويبدأ الصمت الانتخابي للإعادة في الساعة الثانية عشر ظهرا بالتوقيت المحلى لكل دولة يوم 24 اغسطس، وتبدأ عملية الاقتراع في الإعادة يومي 25 و 26 أغسطس في الخارج، وينطلق تصويت المصريين بجولة الإعادة يومي 27 و 28 أغسطس في الداخل، علي أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم4 سبتمبر القادم.