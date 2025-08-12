رئيس أوغندا: أشكر فخامة الرئيس السيسي على دعوته وعلاقتنا مع مصر وطيدة منذ 1952

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 أغسطس 2025 08:24 مساءً - أعرب الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني، عن سعادته بزيارة مصر ولقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقدما شكره وامتنانه للرئيس السيسى على دعوته، مؤكدا أن العلاقات الأوغندية المصرية متوطدة منذ تولي الرئيس جمال عبد الناصر حكم مصر.

وقال موسيفيني، عبر حسابه على منصة X: "أود أن أشكر فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوته لنا للمشاركة في حوار بناء، لقد مرّ وقت طويل منذ زيارتي الأخيرة لمصر. لطالما ارتبطت أوغندا ومنطقة البحيرات العظمى بمصر عبر نهر النيل، وقد بدأت علاقتنا السياسية مع مصر تتوطد بعد عام 1952، عندما تولى الرئيس جمال عبد الناصر زمام القيادة في مصر".

وأضاف موسيفيني: "خلال مناقشاتنا، تناولنا مستقبل نهر النيل، يجب أن نتناول قضية النيل بمنظور واسع، أحيانًا يكمن التحدي في نهجنا بدلًا من التركيز فقط على الحقوق التاريخية، يجب أن نأخذ في الاعتبار الاحتياجات العالمية لجميع دول حوض النيل"

واختتم يوري موسيفيني: "ينبغي أن يكون هدفنا الرخاء للجميع وحصول الجميع على الكهرباء والري ومياه الشرب النظيفة، وبإدراج هذه الأهداف في إطار عملنا يمكننا استخدام أكثر الأساليب العلمية والإنصافية لتحقيقها".

واستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بقصر الاتحادية، رئيس جمهورية أوغندا "يويري كاجوتا موسيفيني"، حيث عُقدت مراسم الاستقبال الرسمية، وتم عزف السلام الوطني لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية أوغندا.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين عقدا اجتماعاً مغلقاً، وأعقبه جلسة مباحثات موسعة شارك فيها وفدا البلدين، حيث بحث الجانبان سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية التاريخية بين مصر وأوغندا، واتفقا على مواصلة تعزيزها خاصة فيما يتعلق بالجوانب السياسية، والتجارية، والاستثمارية، وبما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.