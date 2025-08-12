نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025 (بث مباشر) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي أقيم بمسرح التليفزيون المصري بمبنى ماسبيرو، النتيجة النهائية والرسمية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، التي جرت للمصريين في الخارج يومي 1 و2 أغسطس، وللمصريين بالداخل يومي 4 و5 أغسطس الجاري.

إجراءات إعلان النتيجة

جاء موعد إعلان النتيجة النهائية متوافقًا مع الجدول الزمني المحدد للعملية الانتخابية، وشهد المؤتمر حضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، إضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

كانت الهيئة قد عقدت اجتماعًا سابقًا للفصل في التظلمات المقدمة بشأن إجراءات الاقتراع والفرز، حيث رفضت ستة تظلمات لعدم التقديم وفق المسار القانوني، ورفضت 11 تظلمًا آخر لعدم وجود أدلة أو مستندات تؤيدها.

الطعون وجولة الإعادة

أكدت الهيئة أن الطعن على قرار إعلان النتيجة مسموح خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان، وبحد أقصى الخميس 14 أغسطس 2025. وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون المقدمة خلال عشرة أيام، من الجمعة 15 أغسطس وحتى الأحد 24 أغسطس 2025، وهو موعد بدء فترة الصمت الدعائي لجولة الإعادة.

من المقرر أن تُجرى جولة الإعادة خارج مصر يومي الاثنين والثلاثاء 25 و26 أغسطس، وداخل مصر يومي الأربعاء والخميس 27 و28 أغسطس، على أن تُعلن نتيجتها النهائية يوم الخميس 4 سبتمبر 2025.

المتنافسون في الانتخابات

يتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 على النظام الفردي 424 مرشحًا، منهم 183 مستقلًا و241 مرشحًا عن الأحزاب السياسية. بينما تقدمت قائمة واحدة فقط على نظام القائمة، وهي القائمة الوطنية من أجل مصر.