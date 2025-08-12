نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 17.1% نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. الأعلى في تاريخ المجلس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، النتيجة الرسمية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي شهدت مشاركة نحو 11 مليونًا و650 ألف ناخب بنسبة بلغت 17.1%، وهي النسبة الأعلى منذ تأسيس المجلس.



وجاءت هذه النسبة متفوقة على انتخابات مجلس الشيوخ 2020 التي بلغت نسبة المشاركة فيها 14.23%، وكذلك على انتخابات مجلس الشورى عام 2012 التي سجلت 12.9%.

فوز القائمة الوطنية من أجل مصر

وخلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة، تم اعتماد نتائج الاقتراع والفرز، وإعلان فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في الدوائر الأربع المخصصة لنظام القوائم.

جدول جولة الإعادة

من المقرر أن تبدأ الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة اليوم الثلاثاء 12 أغسطس، على أن يتم تلقي الطعون على النتيجة أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 48 ساعة، بحد أقصى 14 أغسطس.



وتفصل المحكمة في الطعون خلال الفترة من 15 إلى 24 أغسطس، يعقبها بدء الصمت الانتخابي في 24 أغسطس.

تُجرى عملية التصويت في الخارج يومي 25 و26 أغسطس، بينما يُصوّت المصريون في الداخل يومي 27 و28 أغسطس.

وتُعلن النتيجة النهائية وتُنشر في الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر المقبل.