نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوطنية للانتخابات: الانضباط والشفافية ضمنا حرية المواطنين في ممارسة حقهم الدستوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن إعلان نتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2025 جاء وسط أجواء من الانضباط والشفافية، وفي مناخ آمن أتاح للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري بحرية ومسؤولية.

وأشار بنداري إلى أن ما تحقق هو نتاج عمل مؤسسي منظم وخبرة تراكمية اكتسبتها الهيئة في إدارة الاستحقاقات الدستورية، وفق أعلى معايير الحياد والانضباط القانوني، مع مواكبة التطور التقني.

وأضاف أن العملية الانتخابية تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى السياق الإقليمي، حيث جرت في منطقة تعاني من نقص الاستقرار، ما يعزز رصيد الدولة المصرية وقدرتها على ترسيخ مؤسساتها واحترام حقوق مواطنيها.

وثمّن بنداري دعم القوات المسلحة ووزارة الداخلية لتأمين اللجان، ودور وزارات الخارجية، الصحة، الاتصالات، النقل، التربية والتعليم، الشباب والرياضة في إنجاح العملية الانتخابية، إضافة إلى دور وسائل الإعلام في توعية المواطنين، وإسهامات المنظمات المحلية والدولية في متابعة مجريات الانتخابات.