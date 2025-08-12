نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- بدء مؤتمر إعلان النتيجة الرسمية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت قبل قليل فعاليات مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات بمسرح التلفزيون المصري بماسبيرو، للإعلان عن النتيجة النهائية والرسمية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وكان مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، قد عقد اجتماعًا سابقًا للفصل في التظلمات المقدمة بشأن إجراءات الاقتراع والفرز، حيث قرر المجلس عدم قبول ستة تظلمات لعدم اتباعها المسار القانوني المقرر، ورفض أحد عشر تظلمًا لعدم وجود أي دليل أو مستند يدعمها.

كما أنهت الهيئة مراجعة كافة إجراءات فرز الأصوات على مستوى الجمهورية، وأضيفت أصوات المصريين بالخارج إلى نتائج الدوائر، تمهيدًا للكشف النتيجة النهائية أمام الرأي العام خلال المؤتمر.