نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير العدل: "التقاضي عن بُعد" خطوة فارقة في تحديث القضاء المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بإطلاق منظومة التقاضي عن بُعد، واصفًا إياها بأنها نقطة فارقة في تاريخ القضاء المصري، إذ تمثل إضافة جديدة إلى إرثه العريق من خلال دمج التطور التقني في إجراءات التقاضي.

وأكد فنجري أن هذه المنظومة تمثل خطوة استراتيجية نحو تحديث منظومة العدالة الجنائية وضمان استمرار العمل القضائي دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، بما يختصر الوقت، ويخفف الأعباء، ويحافظ على الحقوق والحريات، ويتيح استمرارية التقاضي حتى في الظروف الطارئة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحول الرقمي الكامل في قطاع العدالة.

كما ثمّن وزير العدل تعاون وزارات العدل، والاتصالات، والداخلية في إنجاز المشروع، مؤكدًا أن نجاحه يعكس التكامل المؤسسي وحرص جميع الأطراف على صون مقدرات الوطن وتحقيق العدالة الناجزة.