الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت هندسة كهرباء فيصل في محافظة السويس، في بيان لها، عن قطع التيار غدًا الأربعاء الموافق الـ 13 من شهر أغسطس الجاري 2025 عن عدد من المناطق، وذلك لتنفيذ أعمال صيانة مبرمجة ضمن خطة التطوير والصيانة الدورية لشبكة الكهرباء.

عاجل.. انقطاع الكهرباء غداً على هذه المناطق بداية من الساعة 9 صباحاً بقرار رسمي

وأشارت هندسة كهرباء فيصل بالسويس، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أنه بسبب أعمال الصيانة المبرمجة، سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق، بداية من الساعة الـ 9 صباحًا وحتى الساعة الـ 3 عصرًا، ولمدة 6 ساعات متواصلة، بهدف ضمان تحسين كفاءة الخدمة واستقرار التغذية الكهربائية للمواطنين.

وأوضحت هندسة فيصل بالسويس، أن الانقطاع سيشمل عددًا من المناطق والأحياء السكنية والتجارية، غدًا الأربعاء، وجاءت الخريطة على النحو التالي:

جزء من منطقة السلام

تعاونيات البحر الأحمر

مدينة الموشى

مدينة مبارك 1 و2

مدينة تعاونيات القاهرة

جزء من مدينة الحرفيين

مدينة تعاونيات أسبيكو

الموقف الإقليمي بالسلام

مركز طبي مبارك

محلات الموقف

حي الأشجار

حي الطائف

حي نجد

حي عرفات

حي زمزم

الحجاز (الحرفيين)

حي البقاع

قسم شرطة فيصل الجديد (المستقبل)

محطة وقود ماستر (توتال)

محطة وقود موبيل (فيصل)

وقالت هندسة فيصل في محافظة السويس، في بيانها، إن “الهدف من هذه الصيانة هو رفع كفاءة الشبكات الكهربائية في المنطقة، وتقليل فرص الأعطال المفاجئة، خاصة مع زيادة الأحمال خلال فصل الصيف”، مشيرة إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة شاملة لتطوير البنية التحتية الكهربائية بالمحافظة، بما يساهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، والمصالح الحكومية، والمنشآت التجارية والصناعية.

وناشدت إدارة الكهرباء، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والوحدات المحلية والمقيمين في المناطق المتأثرة، باتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة انقطاع التيار، مثل فصل الأجهزة الكهربائية لحمايتها من أي تغيرات مفاجئة في التيار عند عودة الخدمة، وتخزين كميات كافية من المياه إذا كانت المضخات تعتمد في تشغيلها على الكهرباء.

وشددت هندسة فيصل بالسويس، على أن فرق الصيانة ستعمل على إنجاز المهام المقررة في أسرع وقت ممكن، بهدف إعادة التيار في الموعد المحدد دون أي تأخير.