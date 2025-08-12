"مستقبل وطن" يواصل استعداداته النهائية لخوض انتخابات النواب 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 أغسطس 2025 07:28 مساءً - واصلت اللجنة المركزية المشكلة من قبل الأمانة المركزية لحزب « مستقبل وطن»، لدراسة ترشيحات الحزب لانتخابات مجلس النواب 2025، اجتماعاتها، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب، وأمينه العام.

وتضم اللجنة في عضويتها كل من النائب عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب، والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، والنائب أحمد دياب أمين عام مساعد الحزب، والنائب عاطف ناصر أمين عام مساعد الحزب، والنائب خالد شلبي أمين التنظيم المركزي، والمهندس هشام أباظة أمين مساعد أمانة التنظيم المركزية، والنائب خالد عبد المولى أمين سر اللجنة.

وجاء الاجتماع في سياق استعدادات «مستقبل وطن» النهائية، لخوض انتخابات مجلس النواب، والتي تأتي ضمن استراتيجية الحزب، لتعزيز مكانته المتزايدة في الشارع، ودوره في الحياة السياسية.

وخلال الاجتماع، أكد النائب أحمد عبد الجواد الأمين العام للحزب، أن اختيارات المرشحين، تخضع للمعايير الثابتة نفسها التي يتبناها الحزب، وأهمها الثقل الشعبي للمرشح، والسمعة الحسنة، والقدرة على أداء دوره التشريعي والرقابي داخل البرلمان.

وأضاف الأمين العام، أن الأسبوع المقبل سيشهد لقاءات مكثفة بأمناء و وأمناء تنظيم المحافظات للوقوف على أخر الاستعدادات الخاصة بانتخابات مجلس النواب 2025.