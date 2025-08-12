نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد قليل.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، مؤتمرًا صحفيًا بعد قليل على مسرح التليفزيون المصري بماسبيرو، للإعلان عن النتيجة النهائية والرسمية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك عقب الانتهاء من مراجعة محاضر فرز الأصوات والبت في التظلمات المقدمة.

البت في التظلمات وإجراءات الطعن

أوضحت الهيئة أنها تلقت عددًا من التظلمات المتعلقة بإجراءات الاقتراع والفرز، حيث لم تُقبل 6 تظلمات لعدم اتباع الإجراءات القانونية في تقديمها، بينما تم رفض 11 تظلمًا لعدم وجود مستندات أو أدلة داعمة.



وأضافت الهيئة أن باب الطعن على قرار إعلان النتيجة مفتوح لمدة 48 ساعة من تاريخ الإعلان، على أن تنظر المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة خلال الفترة من الجمعة 15 أغسطس وحتى الأحد 24 أغسطس 2025، وهو اليوم الذي يبدأ فيه الصمت الدعائي لجولة الإعادة.

مواعيد جولة الإعادة

تُجرى جولة الإعادة خارج مصر يومي الاثنين والثلاثاء 25 و26 أغسطس 2025، وداخل مصر يومي الأربعاء والخميس 27 و28 أغسطس 2025، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية للجولة يوم الخميس 4 سبتمبر 2025.

خريطة المنافسة

يتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 على النظام الفردي 424 مرشحًا، من بينهم 183 مستقلًا و241 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، فيما لم تتقدم على نظام القائمة سوى قائمة وطنية واحدة هي "القائمة الوطنية من أجل مصر".