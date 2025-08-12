نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسوان تسجل 49 درجة لأول مرة في 2025.. موجة حر شديدة تضرب جنوب الصعيد غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات بارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة غدًا الأربعاء 13 أغسطس 2025، خاصة في جنوب الصعيد، حيث تسجل أسوان 49 درجة مئوية في الظل والمحسوسة، وهي الأعلى هذا العام، فيما تصل درجة الحرارة في الأقصر إلى 48 درجة.

طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء

تشير النماذج الجوية إلى استمرار الموجة شديدة الحرارة على معظم مناطق الجمهورية، مع طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، وحار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة ورطب ليلًا وفي الصباح الباكر.

شبورة ورطوبة مرتفعة

أوضح الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر، أن شبورة مائية ستتكون صباحًا من الرابعة حتى الثامنة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد الإحساس بحرارة الطقس بما يتراوح بين درجتين وأربع درجات عن المعلَن في الظل.

اضطراب الملاحة وفرص أمطار

من المتوقع اضطراب حركة الملاحة البحرية في خليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كم/س، وارتفاع الأمواج من مترين إلى ثلاثة أمتار.

كما توجد فرص لهطول أمطار متفاوتة الشدة، تبدأ بأمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى، وأمطار رعدية خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، وأمطار متوسطة ورعدية قد تصل لحد السيول على وسط وجنوب سيناء، إضافة إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية على جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة: العظمى 41 – الصغرى 29

الإسكندرية: العظمى 36 – الصغرى 26

مطروح: العظمى 34 – الصغرى 25

سوهاج: العظمى 45 – الصغرى 30

قنا: العظمى 46 – الصغرى 31

أسوان: العظمى 49 – الصغرى 33