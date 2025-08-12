نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد قليل.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن النتيجة الرسمية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات بعد قليل لعقد مؤتمرها الرسمي على مسرح التلفزيون المصري بماسبيرو، لإعلان النتيجة النهائية والرسمية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والفنية الخاصة بعملية الاقتراع والفرز.

البت في التظلمات

وكان مجلس إدارة الهيئة، برئاسة المستشار حازم بدوي، قد عقد اجتماعًا لبحث التظلمات المقدمة بشأن إجراءات الاقتراع والفرز.

وأسفر الفحص عن عدم قبول 6 تظلمات لعدم اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة في تقديمها، بالإضافة إلى رفض 11 تظلمًا لعدم وجود أدلة أو مستندات تؤيدها.

مراجعة شاملة للأصوات

أنهت الهيئة مراجعة نتائج فرز الأصوات بجميع اللجان العامة على مستوى الجمهورية، مع احتساب أصوات المصريين بالخارج وضمها إلى النتائج النهائية لكل دائرة، تمهيدًا للكشف النتيجة الرسمية خلال المؤتمر.