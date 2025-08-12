نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «جهار»: معايير «التطبيب عن بُعد» خطوة استراتيجية لدعم التحول الرقمي في القطاع الصحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، الاجتماع الأول للجنة إعداد معايير «التطبيب عن بُعد»، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو التحول الرقمي في القطاع الصحي، وتعزيز قدراته على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، بهدف وضع معايير وطنية معتمدة تنظم تقديم الخدمات الطبية عن بُعد، بما يضمن وصولها إلى جميع المواطنين بعدالة وجودة وكفاءة، وفقًا لأحدث الممارسات العالمية.

شارك في الاجتماع نخبة من رواد وخبراء الصحة الرقمية والاتصالات الطبية، من بينهم: المهندسة هدى دحروج، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية المجتمعية الرقمية، والدكتور هاني فاروق عبد الحي، مستشار إقليمي للصحة الإلكترونية والابتكار بمنظمة الصحة العالمية – المكتب الإقليمي لإفريقيا، والدكتور أحمد محمد بالخير، المشرف على برنامج تقنيات المعلومات بالمملكة العربية السعودية، والدكتور تامر عمارة، أستاذ طب الأعصاب ومدير مستشفى جامعة عين شمس الرقمي، والدكتورة هدى محمد فريد، نائب مدير المستشفى الرقمي بجامعة عين شمس للشؤون الطبية، والدكتورة حنان المزاحي، رئيس مؤسسة «يشفيني» للتطبيب عن بُعد، ورئيس وحدة التطبيب عن بُعد بمستشفى الطلبة بالإسكندرية.

ومن جانب الهيئة، شارك كل من: الدكتورة مهي التحيوي (رئيس اللجنة)، والدكتور وائل الدرندلي، والدكتورة ولاء عبد اللطيف (أعضاء مجلس إدارة الهيئة)، والدكتورة ولاء أبو العلا، مدير عام الإدارة العامة لأبحاث وتطوير المعايير، والأستاذ محمود الغمراوي، والدكتور حسام خاطر، أعضاء بالإدارة العامة لأبحاث وتطوير المعايير.

وفي كلمته الافتتاحية، أوضح الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن خدمات «التطبيب عن بُعد» لم تعد رفاهية أو خيارًا تكميليًا، بل أصبحت مكونًا أساسيًا في منظومات الرعاية الصحية الحديثة، مشيرًا إلى أن مصر بدأت تطبيق هذه الخدمات منذ سنوات، وبرزت أهميتها بوضوح خلال جائحة كورونا، كأداة فعالة لضمان استمرارية تقديم الرعاية الطبية بأمان وكفاءة.

وأضاف «طه» أن إعداد معايير وطنية للتطبيب عن بُعد يمثل نقلة نوعية لدعم رؤية الدولة في التحول الرقمي الصحي، ويضمن وصول الخدمة الطبية في الوقت المناسب وبأعلى مستويات الجودة، خاصة للمناطق النائية والمحرومة، مع تقليل الحاجة للانتقالات المتكررة، وخفض فترات الانتظار، وتحسين استغلال الموارد.

وأشار رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إلى أن السنوات المقبلة ستشهد تحولًا جذريًا في شكل تقديم الخدمات الطبية، مع دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، مما سيعزز دقة التشخيص، ويسرع الإجراءات العلاجية، ويعزز سلامة المرضى، مؤكدًا أن وضع معايير محكمة للتطبيب عن بُعد هو الضمان الحقيقي لتحقيق أقصى استفادة من هذه التقنيات، دون الإخلال بجودة أو أمان الخدمة.

ولفت رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إلى أن الالتزام بتطبيق هذه المعايير سيعزز تنافسية مصر في مجال السياحة العلاجية، من خلال تمكين المرضى من خارج البلاد من متابعة حالتهم قبل الزيارة وبعد تلقي العلاج، بما يضمن استمرارية الرعاية عالية الجودة، ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للرعاية الطبية المتقدمة.

وأشاد «طه» بالتنوع الكبير في التخصصات والخبرات بين أعضاء اللجنة، مؤكدًا أن هذا التنوع يثري النقاشات ويسهم في صياغة معايير شاملة ومتوازنة، تتماشى مع أحدث الممارسات الدولية، وتلبي الاحتياجات الواقعية لمنظومة الصحة المصرية، مع ضمان تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة ومتاحة للجميع.

ومن جانبهم، شدد أعضاء اللجنة على ضرورة مواكبة الطفرة التكنولوجية المتسارعة، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وتقنيات الاتصالات الطبية، بما يضمن تقديم خدمات قادرة على تلبية احتياجات المرضى وتعزيز استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقدمت الدكتورة ولاء أبو العلا عرضًا توضيحيًا حول سياسة الهيئة في إعداد وتطوير المعايير الصحية، بدءًا من الدراسات البحثية لتحديد الحاجة، مرورًا بإجراءات المراجعة الفنية، وصولًا لضمان التوافق مع المعايير الدولية المعتمدة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (إسكوا).