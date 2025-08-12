نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لا للبلاستيك أحادي الاستخدام".. حملة توعية بكلية علوم الرياضة بنات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت كلية علوم الرياضة بنات بالزمالك، التابعة لجامعة حلوان، سلسلة من اللقاءات التوعوية، تحت شعار «لا للبلاستيك أحادي الاستخدام»، في إطار حرصها على ترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، بهدف رفع الوعي البيئي لدى الطالبات بمخاطر استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، وتشجيعهن على تبني ممارسات صديقة للبيئة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أمل عبد الله، عميد كلية علوم الرياضة بنات.

وتضمنت الفعاليات عددًا من المحاضرات التثقيفية التي تناولت المخاطر البيئية والصحية الناجمة عن استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، والذي يُعد من أخطر الملوثات؛ نظرًا لاحتياجه مئات السنين كي يتحلل، مما يسبب أضرارًا مباشرةً على الحياة البرية والبحرية والصحة العامة، حيث يسهم في زيادة نسب التلوث البحري والجوي.

كما عُرضت البدائل الآمنة المتاحة، مثل: الأكياس القماش والزجاجات القابلة لإعادة الاستخدام، وتأتي هذه الخطوة من منطلق أن توعية الأجيال الشابة بأهمية الحد من هذه المنتجات ضرورة جوهرية نحو مستقبل أكثر استدامة.

وتؤكد هذه المبادرة التزام الكلية بدورها في خدمة المجتمع، وغرس القيم البيئية في نفوس الطالبات، سعيًا نحو بيئة أفضل ومستقبل أكثر استدامة.

وجاءت هذه المبادرة تحت إشراف الدكتورة سارة البيه وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع الدكتورة مروة الدهشوري مدير مكتب الاستدامة بالجامعة، الدكتورة لمياء علي مدير المكتب المستدام بالكلية، الدكتورة شيماء نجيب نائب مدير المكتب المستدام.