نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوقاف الإسماعيلية تُنفِّذ لأول مرة برنامج "أطفال حول الرسول" للتعريف بالسيرة النبوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت مديرية أوقاف الإسماعيلية برنامج "أطفال حول الرسول ﷺ" لأول مرة، وذلك بمكتبة مصر العامة بالإسماعيلية، في أجواء تفاعلية جمعت بين التعلم والأنشطة الترفيهية، بهدف غرس القيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية في نفوسهم.

شهد الفعاليات الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي، مدير المديرية، والأستاذة أمل، مديرة مكتبة مصر العامة، وعدد من أولياء الأمور، وسط تفاعل ملحوظ من الأطفال المشاركين الذين أبدوا اهتمامًا بالمحتوى المقدم وتفاعلوا مع الأنشطة المختلفة.

وقدّمت الواعظة الدكتورة رانيا مصطفى فقرات متنوعة، شملت عرضًا تقديميَّا (بوربوينت)، وقصصًا مصورة، وأنشطة حركية، بهدف تعريف الأطفال بسيرة النبي ﷺ، وتعزيز القيم النبوية والأخلاق الحميدة، مع تبسيط المعلومة بما يتناسب مع أعمارهم.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن هذه الفعالية تأتي في إطار رسالتها لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتقديم البرامج الدعوية والتثقيفية بأساليب حديثة تناسب مختلف الفئات، مع الاهتمام ببرامج النشء التي تُسهم في بناء وعيهم الديني والوطني.