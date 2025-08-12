نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المهندس خالد عبدالعزيز يكرم رائد الإعلام العربي فهمي عمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرم المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رائد الإعلام العربي الكبير شيخ الإذاعيين الأستاذ/ فهمي عمر، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، وذلك خلال فعاليات الورشة التدريبية المتخصصة التي عقدتها لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، بالتعاون مع رابطة النقاد الرياضيين، تحت عنوان: "الإعلام والتحليل الرياضي.. من التفاعل الجماهيري إلى صناعة التأثير"، وذلك بمقر المجلس بماسبيرو.

وأكد المهندس خالد عبدالعزيز، أن الإعلامي الكبير فهمي عمر، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، من القامات الإذاعية الكبيرة وتتلمذ على يديه أجيال عديدة من الإعلاميين، مضيفًا أنه لم يكن مذيعًا فقط بل كان معلمًا ورائدًا.

من جانبه قدم الإعلامي الكبير فهمي عمر، الشكر للمهندس خالد عبدالعزيز، ولجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، على تكريمه، مضيفًا أن الكلمات عاجزة عن وصف ما يشعر به.

وشهدت ورشة العمل خلال المحاضرات التي تم تقديمها حول «أساسيات التحليل الرياضي الاحترافي في الإعلام التلفزيوني» و«التعليق والتحليل بين الحياد والانتماء: مهارات التأثير دون إثارة الجدل»، وكذلك «التحليل المدعوم بالبيانات: كيف تصبح لغة الأرقام حليفة الشاشة»، مناقشات ثرية بين المحاضرين والمشاركين.

وقدم المحاضرات خلال ورشة العمل، كل من الأستاذ/ عبدالفتاح حسن، رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة الأسبق ورئيس قناة النيل للرياضة الأسبق عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، والكاتب الصحفي أيمن بدرة، رئيس تحرير مجلة أخبار الرياضة السابق عضو اللجنة، والأستاذ/ عادل ماهر، الخبير الإعلامي عضو اللجنة، والدكتور أحمد سعيد رجب، أستاذ مساعد بقسم الإدارة الرياضية بكلية علوم الرياضة بنين بجامعة حلوان.