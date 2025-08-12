الرياض - كتبت رنا صلاح - في لحظات تعكس عمق التقدير والعرفان، شهد مركز ومدينة الطود حفل تكريم خاص للسيد أحمد حسن أبو الحسن، رئيس المركز، الذي أبدى شكره وتقديره لموظف قسم الفني، السيد سيد حسن، بمناسبة بلوغه السن القانونية للتقاعد فقد كان للسيد سيد حسن دور بارز في تعزيز الأداء المهني خلال فترة عمله.

رئيس مركز ومدينة الطود يكرم موظفاً وعامل نظافة متميزين

إلى جانب تكريم السيد سيد، تم أيضاً الاحتفاء بعامل النظافة، رمضان قاسم، تقديراً لإخلاصه في أداء مهامه وقد شهد حفل التكريم حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور محمد محمود رزق، والنائب المحاسب خالد محمد عطيتو، بالإضافة إلى عدد من رجال الدين والعاملين في مختلف الأقسام المحلية.

أكد رئيس مركز ومدينة الطود على أهمية هذه الفعاليات لتشجيع الموظفين المجتهدين، حيث تعتبر فرصة لمشاركة إنجازاتهم وتضحياتهم كما تناقش الحضور حول العديد من القضايا الخدمية التي تهم المجتمع، على رأسها ملفات البنية التحتية، والطرق ، ومشاكل الصرف الصحي، حيث أبدت القائمين في الحفل رغبتهم في دعم الخدمات العامة، خصوصاً أن هناك طلبات متزايدة على عربات الكسح.

في ختام اللقاء، تم طرح أفكار جديدة لتحسين أساليب النظافة، إضافة إلى مناقشة مشاريع الإسكان ومكان البناء لمعهد أزهري، مما يعكس جهود الاجتهاد المستمرة لتحسين الظروف المعيشية لأهالي الطود.