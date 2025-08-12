فرنسا توقف تأشيرات حراس أمن شركة العال الإسرائيلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 أغسطس 2025 06:32 مساءً - قررت فرنسا وقف تجديد تأشيرات حراس أمن شركة طيران العال الإسرائيلية، وفقًا لما ذكره موقع Ynet الإخباري يوم الثلاثاء، نقلاً عن مصادر داخل الشركة.

ويبدو أن هذا القرار مرتبط بتصاعد التوترات بين باريس وأبيب تل بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، ويؤدي هذا الإجراء إلى منع الموظفين من العمل بشكل قانوني في البلاد.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا أن بلاده تنوي الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر المقبل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي الخطوة التي أثارت إدانة شديدة من إسرائيل والولايات المتحدة.

والأسبوع الماضي، قام مجهولون، بطلاء واجهة مكتب شركة "العال" الإسرائيلية للطيران في باريس باللون الأحمر، مع كتابة شعارات مثل "فلسطين حرة"، في احتجاج على الحرب الجارية بين إسرائيل وقطاع غزة، هذا الفعل أثار استنكارًا شديدًا من جانب المسؤولين الفرنسيين والإسرائيليين.