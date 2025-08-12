نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «العلوم الصحية»: الحكومة وافقت على تكليف خريجي المعاهد العليا بعد الدبلوم فوق المتوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، إن اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة والسكان، وافقت اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، برئاسة الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي، على تكليف خريجي المعاهد العليا للعلوم الصحية الخاصة، وذلك بعد عامي دبلوم المعهد فوق المتوسط، بموجب الشهادة، وذلك لمعادلتها بشهادة المعاهد الفنية الصحية الحكومية.

وأكد أحمد الدبيكي عضو اللجنة العليا للتكليف، أن الاجتماع ناقش 5 معاهد عليا في مصر، وتدرس فيها شعب الأشعة، والمختبرات الطبية، وصيانة الأجهزة، والأسنان، ورعاية حالات حرجة.

جاء ذلك للاحتياج للكوادر البشرية الخريجين من هذه المعاهد، للعمل ضمن الفرق الطبية بالمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، والهيئات التابعة، وسد العجز في التخصصات المختلفة بالعلوم الصحية.