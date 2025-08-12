نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل الأزهر يستقبل مفتي موسكو ويتفقان على تدريب أئمة روسيا بأكاديمية الأزهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، الشيخ إلدار علاء الدينوف، مفتي موسكو، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالي التعليم والدعوة.

وأكد وكيل الأزهر خلال اللقاء، أن الأزهر الشريف، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حريص على مد جسور التعاون مع المؤسسات الإسلامية حول العالم، ودعم الجهود المشتركة لنشر الفكر الوسطي المستنير، مضيفا أن الأزهر على استعداد كامل لتدريب الأئمة والدعاة من روسيا وتأهيلهم على منهج الاعتدال والوسطية، من خلال برامج علمية متكاملة تشمل دورات متخصصة في الفقه والعقيدة واللغة العربية، إضافة إلى ورش عمل في أساليب الخطاب الدعوي ومهارات التواصل الفعّال، بما يمكّنهم من مواجهة التحديات الفكرية المعاصرة، وترسيخ قيم الحوار والتعايش بين مختلف فئات المجتمع.

من جانبه، ثمَّن مفتي موسكو جهود الأزهر الشريف في خدمة قضايا الأمة الإسلامية، ونشر قيم التسامح والاعتدال، معربًا عن تطلعه إلى توسيع نطاق التعاون في مجالات تدريب الأئمة وإيفاد العلماء والطلاب، مؤكّدًا أن مسلمي روسيا ينظرون إلى الأزهر باعتباره مرجعية علمية وروحية كبرى.