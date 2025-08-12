عاجل ـ في اليوم العالمي للشباب.. الرئيس يشيد بوعي شباب مصر ودورهم في حماية الوطن وبناء المستقبل

أحمد جودة - القاهرة - في اليوم العالمي للشباب.. الرئيس يشيد بوعي شباب مصر ودورهم في حماية الوطن وبناء المستقبل

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته بمناسبة اليوم العالمي للشباب، تحية تقدير واعتزاز لشباب مصر الأوفياء، مثمنًا وعيهم الوطني، وعزيمتهم القوية، ومساهماتهم الفعالة في بناء حاضر يليق بتاريخ مصر العريق، واستشراف مستقبل يواكب الدول المتقدمة.

وأكد الرئيس أن شباب مصر يمثلون خط الدفاع الأول عن استقرار الوطن، بحرصهم الدائم على حمايته من المخاطر والتحديات التي تحيط بالمنطقة، مشيرًا إلى أن عزيمتهم وإصرارهم يشكلان ركيزة أساسية في مسيرة التنمية والبناء.

واختتم الرئيس رسالته قائلًا: "كل التقدير والاعتزاز بشباب مصرنا الغالية"، مؤكدًا أن الدولة ستظل داعمة لهم في تحقيق طموحاتهم وبناء وطن قوي آمن ومستقر.