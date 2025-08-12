نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيزة تعلن مصروفات المدارس الرسمية للغات للعام الدراسي 2025/2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، من خلال إدارة 6 أكتوبر التعليمية، المصروفات الدراسية للمدارس الرسمية للغات بجميع المراحل للعام الدراسي 2025/2026، وفقًا للقرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014.

بلغت رسوم الصف الأول بمرحلة رياض الأطفال (KG1) 3939.53 جنيه والصف الثاني (KG2) 3752.5 جنيه بينما حُددت رسوم المرحلة الابتدائية من الصف الأول حتى السادس الابتدائي بـ 3752.5 جنيه للصف الواحد.

وفي المرحلة الإعدادية، جاءت مصروفات الصف الأول الإعدادي 3760 جنيهًا، والصفين الثاني والثالث الإعدادي 3775 جنيهًا لكل منهما، فيما بلغت رسوم الصف الأول الثانوي 3767 جنيهًا، والصفين الثاني والثالث الثانوي 7550.3 جنيه، وهي الأعلى بين المراحل.

وأكدت المديرية أن الرسوم تشمل خدمات اللغات، والأنشطة العامة، وتطوير التكنولوجيا، وأبناء العاملين، مشددة على ضرورة التزام أولياء الأمور بسدادها في المواعيد المحددة لضمان استمرار الخدمات التعليمية