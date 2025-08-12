نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تنظم ندوة لمديري الإدارات ومديري المكاتب الرئيسية بعنوان "مهارات القيادة الفعالة والتحفيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بجامعة حلوان ندوة لمديري الإدارات ومديري المكاتب الرئيسية بعنوان مهارات القيادة الفعالة والتحفيز، وذلك في إطار خطة جامعة حلوان لتنمية الكفاءات الإدارية وتعزيز مهارات القيادات التنفيذية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة.

وقد حاضر في الندوة الدكتورة هيام جمال المدرب بمركز إعداد القادة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

تناولت الندوة تعريف المنظمة كنظام مفتوح يتأثر بالبيئة المحيطة ويؤثر فيها، وأهمية أن تكون المنظمات متوافقة مع بيئتها من خلال التكيف، والعمل بروح الفريق، وتبني التحسين المستمر، وتوقع التغيرات والاستعداد لها.

كما تم التأكيد على أن القيادة هي عملية التأثير في الناس وتوجيههم لإنجاز الهدف، وأن القائد الناجح يجمع بين مهارات الاتصال الفعّال، والإدارة الحكيمة للموارد، والقدرة على إلهام الآخرين، والمرونة الفكرية، وبناء قيادات الصف الثاني.

وتم خلال الندوة استعراض العوامل الداعمة للمفهوم الحديث للقيادة، ومنها الأمان والدعم من القيادات العليا، وثقافة المجتمع، والقيادة التشاركية، إضافة إلى دور القائد في تعديل الهيكل التنظيمي بما يتوافق مع الأهداف، ورصد المتغيرات المؤثرة على بيئة العمل.

كما تناولت طرق تحفيز المرؤوسين، شملت: المديح والثناء، الجوائز والمكافآت، الترقيات والعلاوات، التدريب المستمر، تحديد الأهداف بوضوح، زرع الثقة، المصداقية في التعامل، إشراك العاملين في صنع القرار، التفويض، احترام الوقت، والاطلاع على المستجدات.

حيث تتميز المنظمات الناجحة بالقدرة على تحسين الاستراتيجية من خلال تبادل وجهات النظر والعمل بروح الفريق، فالقيادة ليست مجرد منصب، بل هي مزيج من صفات موروثة ومهارات مكتسبة تتطور بالممارسة والتدريب.

واختُتمت الندوة بالتوصية بضرورة الاستثمار في تطوير مهارات القيادات الإدارية، لما لها من دور محوري في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أهداف المؤسسات بفعالية.



وتم تنظيم الندوة تحت إشراف عام اللواء محمد ابو شقة أمين عام الجامعة، والأستاذ علي فاروق رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، والأستاذة رانيا عبد الوهاب مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب والأستاذ مدحت جابر مسئول التدريب، والأستاذة مي ممدوح بالإدارة.