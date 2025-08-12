اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائب لقيامه بغسـل 30 مليون جنيه متحصلات الإتجار بالمخدرات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 أغسطس 2025 12:20 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى – مقيم بمحافظة قنا) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات) .

هذا وقد قدرت أعمال الغسل بـ (30 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.