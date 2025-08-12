أخبار مصرية

عاجل| انطلاق أعمال الدورة الـ33 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في عمّان

أخبار مصر

الثلاثاء 12/أغسطس/2025 - 11:12 ص

انطلاق أعمال الدورة
انطلاق أعمال الدورة الـ33 للجنة العليا المصرية الأردنية

في إطار العلاقات التاريخية الراسخة بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، انطلقت اليوم أعمال الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، برئاسة كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور جعفر حسَّان، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية.
وتعكس هذه الدورة التزام البلدين الشقيقين بتعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين ويواكب التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

 

مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء 

 

شهد مقر مجلس الوزراء الأردني صباح اليوم مراسم استقبال رسمية للدكتور مصطفى مدبولي، حيث كان في مقدمة مستقبليه الدكتور جعفر حسَّان.
بدأت المراسم بمصافحة وفدي البلدين الرسميين، تلاها عزف السلامين الوطنيين لمصر والأردن، في أجواء مفعمة بالود والتقدير، ثم قام رئيس الوزراء المصري بتفتيش حرس الشرف.

أهمية الدورة الـ33 للجنة العليا المشتركة

 

تأتي هذه الدورة في سياق حرص القيادتين المصرية والأردنية على تعزيز التعاون الثنائي، عبر وضع خطط تنفيذية ومبادرات جديدة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة، إضافة إلى التنسيق في القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.

 


 

 

