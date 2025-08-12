متاح الآن.. رابط موقع التنسيق للحصول على نتيجة المرحلة الثانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 أغسطس 2025 11:24 صباحاً - ننشر رابط موقع التنزيل الإلكتروني لـ نتيجة تنسيق المرحلة الثانية حيث يتمكن طلاب الثانوية العامة للنظام القديم والحديث للحصول على النتيجة بالضغط هنا.

أكد مكتب التنسيق، أن سيتمكن الطلاب من الحصول على بطاقة الترشيح من خلال موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب.

أكد مكتب التنسيق، أنه بانتهاء المرحلة الثانية للتنسيق، يكون قد تم توزيع ( 364946 ) طالبًا وطالبة من المرحلتين الأولى والثانية، خلال فترة لم تتجاوز أسبوعين من بدء أعمال التنسيق.

‎أكد مكتب التنسيق أنه تم ترشيح الطلاب بناءً وعلى آخر رغبات مسجلة على الموقع الإلكتروني، مع الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المعتمدة.

موقع التنسيق للحصول على نتيجة المرحلة الثانية



