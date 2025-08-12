أخبار مصرية

متاح الآن.. رابط موقع التنسيق للحصول على نتيجة المرحلة الثانية

0 نشر
0 تبليغ

  • متاح الآن.. رابط موقع التنسيق للحصول على نتيجة المرحلة الثانية 1/2
  • متاح الآن.. رابط موقع التنسيق للحصول على نتيجة المرحلة الثانية 2/2

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 أغسطس 2025 11:24 صباحاً - ننشر رابط موقع التنزيل الإلكتروني لـ نتيجة تنسيق المرحلة الثانية حيث يتمكن طلاب الثانوية العامة للنظام القديم والحديث للحصول على النتيجة بالضغط هنا.

 

أكد مكتب التنسيق، أن سيتمكن  الطلاب من الحصول على بطاقة الترشيح من خلال موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب.

أكد مكتب التنسيق، أنه بانتهاء المرحلة الثانية للتنسيق، يكون قد تم توزيع ( 364946 ) طالبًا وطالبة من المرحلتين الأولى والثانية، خلال فترة لم تتجاوز أسبوعين من بدء أعمال التنسيق.

‎أكد مكتب التنسيق أنه تم ترشيح الطلاب بناءً وعلى آخر رغبات مسجلة على الموقع الإلكتروني، مع الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المعتمدة.

 

موقع التنسيق للحصول على نتيجة المرحلة الثانية


محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا