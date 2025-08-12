نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائبة وزيرة التضامن تطلق مبادرة "أمل جديد" للتمكين الاقتصادي للسيدات بالمنوفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، إطلاق فعاليات مبادرة "أمل جديد" للتمكين الاقتصادي للسيدات، بمركز تنمية الأسرة والطفل بقرية سبك الأحد بمحافظة المنوفية، في نموذج للشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والشركاء الدوليين.

حضر الفعالية عدد من الشخصيات البارزة، بينهم السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، والدكتورة عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، واللواء عبد الله الديب، السكرتير العام لمحافظة المنوفية، والسفير لياو ليتشيانج، سفير الصين بالقاهرة، إضافة إلى ممثلي شركة "نيو هوب" الصينية ومؤسسة أبو العينين.

وأكدت صاروفيم أن المبادرة تعكس الشراكة الناجحة بين وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني، عبر 47 مركزًا لتنمية الأسرة والطفل على مستوى الجمهورية، بهدف تعزيز التنمية وتمكين الأسر اقتصاديًا، مع توفير بيئة آمنة ومحفزة للأطفال. وأشارت إلى أن تشغيل المركز جاء بعد أشهر من العمل لتطوير بيئته التعليمية، تزامنًا مع تنفيذ الحصر الوطني الشامل للحضانات، تمهيدًا لإطلاق مبادرة لتطويرها.

من جانبه، أكد اللواء عبد الله الديب أهمية العمل الأهلي في دعم خطط الدولة للتمكين الاقتصادي، فيما أشاد السفير الصيني بعمق الشراكة بين القاهرة وبكين، مشيرًا إلى الاحتفال المرتقب بمرور 70 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، واستعداد بلاده لدعم جهود مصر في القضاء على الفقر.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن المبادرة ترتكز على أربعة محاور: رؤية التنمية المستدامة، التمكين الاقتصادي، الشراكات الدولية، والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني، مشيرة إلى أن اليوم يمثل أول تفعيل لبروتوكول مراكز تنمية الأسرة والمجتمع بالتعاون مع السفارة الصينية.

وتستهدف المبادرة دعم الأسر الأكثر احتياجًا في قريتي سبك الأحد وساقية أبو شعرة، عبر مشروعات صغيرة لتنمية الثروة الداجنة باستخدام أحدث التقنيات، بعد تدريب المستفيدات لمدة 6 أيام وتزويدهن بالعلف والرعاية البيطرية. كما شملت الفعاليات عرض قصص نجاح المستفيدات، وتفقد الحضانة التابعة للمركز التي تطبق نظام التعليم الياباني.

