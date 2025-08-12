نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| رئيس الوزراء يحظى بمراسم استقبال رسمية في الأردن لترؤس أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في المقال التالي

رئيس الوزراء يحظى بمراسم استقبال رسمية في الأردن لترؤس أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى العاصمة الأردنية عمّان، لترؤس الوفد المصري رفيع المستوى المُشارك في أعمال الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.

وتأتي الزيارة في ظل حرص البلدين على تعميق أواصر التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية، وبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يواكب تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين.

مراسم استقبال رسمية

صباح اليوم، أقيمت مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء لدى وصوله مقر مجلس الوزراء الأردني، حيث كان في استقباله الدكتور جعفر حسان، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية.

وبدأت المراسم بمصافحة وفدي البلدين الرسميين، تلاها عزف السلامين الوطنيين لمصر والأردن، ثم تفتيش حرس الشرف، في أجواء عكست عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.

تشكيل الوفد المصري المشارك

رافق رئيس الوزراء في هذه الزيارة وفد رسمي يضم عددًا من الوزراء وكبار المسؤولين، هم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة والسيد أحمد كجوك، وزير المالية والسيد محمد جبران، وزير العمل والسفير محمد سمير، سفير مصر لدى الأردن.

كما شهدت المراسم حضور عدد من الوزراء الأردنيين، تأكيدًا على الاهتمام المشترك بإنجاح أعمال اللجنة.

جلسات المباحثات المرتقبة

ومن المقرر أن يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، ونظيره الأردني، جلسة مباحثات موسّعة اليوم، ستتناول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وبحث القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى مناقشة الملفات التنموية ومشروعات التعاون في المرحلة المقبلة.