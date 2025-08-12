نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| رئيس الوزراء ينعى وزير التموين والتجارة الداخلية السابق في المقال التالي

عاجل| رئيس الوزراء ينعى وزير التموين والتجارة الداخلية السابق

فقدت مصر اليوم أحد أعمدتها في العمل العام والخدمة الوطنية، حيث وافت المنية الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، بعد رحلة عطاء طويلة في خدمة الوطن.

وبمشاعر يملؤها الحزن، تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بنعي الفقيد، مؤكدًا أن مسيرته ستظل علامة فارقة في سجل القيادات التي تركت بصمة واضحة في مختلف المناصب التي شغلها.

وعرف المصيلحي بإخلاصه الكبير لقضايا وطنه، وحرصه الدائم على مواجهة التحديات، خاصة في الفترات الصعبة التي مرت بها البلاد، ومنها جائحة كورونا، التي شهدت خلالها وزارة التموين أداءً متميزًا في التخطيط والإدارة.

عطاء لا ينقطع

أشاد رئيس الوزراء بالجهود الكبيرة التي قدمها الدكتور علي المصيلحي خلال حياته العملية، سواء في وزارة التموين أو المناصب الأخرى التي تقلدها، حيث كان نموذجًا للمسؤول الجاد والمحب لوطنه، حريصًا على تطوير العمل الحكومي وتحقيق الاستقرار في الملفات التي أدارها.

إدارة الأزمات والتحديات

وخلال توليه وزارة التموين والتجارة الداخلية، تمكن المصيلحي من تحقيق تطور ملحوظ في منظومة العمل، خاصة خلال فترات الأزمات، إذ لعب دورًا مهمًا في ضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الاستراتيجية، ونجح في وضع خطط واضحة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وعبّر رئيس الوزراء عن خالص تعازيه القلبية لأسرة الفقيد، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان، مشيرًا إلى أن رحيله يمثل خسارة للوطن وللمجال العام.