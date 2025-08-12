وفاة علي المصيلحي وزير التموين السابق

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 أغسطس 2025 10:28 صباحاً - نعى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق.

وقال في بيان: ببالغ الحزن وعميق الأسى، ينعى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، المغفور له بإذن الله الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، الذي وافته المنية اليوم بعد مسيرة وطنية حافلة بالعطاء والإنجازات.

وأكمل: لقد كان الفقيد قامة وطنية بارزة، ورمزًا للإخلاص والكفاءة والنزاهة، حيث أسهم خلال فترة توليه المسؤولية في تطوير منظومة التموين وتعزيز توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين، وبذل جهودًا مخلصة لخدمة الوطن وأبنائه.

وتابع البيان: يتقدم الدكتور شريف فاروق بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وذويه ومحبيه، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.