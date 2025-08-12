نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يستقبل سفراء مصر الجدد لدى دول جنوب السودان وكينيا ورواندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إستقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، كل من السفير حازم فوزى سفير مصر الجديد لدى دولة جنوب السودان، والسفير حاتم يسرى سفير مصر الجديد لدى دولة كينيا، والسفيرة حنان عبد العزيز سفيرة مصر الجديدة لدى دولة رواندا، حيث تم إستعراض موقف علاقات التعاون الثنائى بين مصر ودول حوض النيل في مجال الموارد المائية، وسُبل تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، وذلك بحضور الدكتور عارف غريب رئيس قطاع شئون مياه النيل، والسفير رفيق خليل المستشار السياسى للوزير.

وإستعرض الدكتور سويلم النهج التعاوني الذي تتبعه مصر لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل بتنفيذ مشروعات تهدف في المقام الأول لخدمة مواطني هذه الدول، مثل إنشاء آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب، وخزانات أرضية، ومراسى نهرية، ومشروعات لمكافحة الحشائش المائية، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالفيضان، ومركز لنوعية المياه، وتبادل الزيارات والأبحاث التطبيقية، وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بدول حوض النيل، بالإضافة لتدريب وبناء قدرات المتخصصين في قطاع المياه.

كما استعرض سيادته محاور العمل الخاصة بالآلية التمويلية الجديدة التي أطلقتها مصر بمخصصات مالية قدرها 100 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية ودراسات بدول حوض النيل الجنوبى.

وأكد الدكتور سويلم حرص مصر على بناء قدرات الكوادر الإفريقية من خلال الدورات التدريبية المختلفة التي يتم تنظيمها من خلال "المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخى" PACWA والذى تم إنشاؤه تحت مظلة مبادرة AWARe، لتدريب الأشقاء من دول القارة الافريقية في مجال التكيف مع تغير المناخ.

وأضاف سيادته أن الدعم المصرى لدول حوض النيل لا يقتصر فقط على مشروعات الموارد المائية، ولكنه يشتمل أيضًا على تنفيذ مشروعات تنموية في مجالات الكهرباء والصحة والتعليم والنقل والتدريب والمنح الدراسية، بالإضافة للزيارات المتبادلة على كافة المستويات الرئاسية والحكومية، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز التعاون الإقتصادي مع دول حوض النيل، وتشجيع رجال الأعمال المصريين للإسهام في دفع عجلة التنمية والإقتصاد بدول حوض النيل.