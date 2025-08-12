نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء: التعليم أولوية قصوى للدولة المصرية وتعاون كامل بين المالية والتربية والتعليم لتطوير المنظومة في المقال التالي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا بحضور السيد أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمتابعة عددٍ من ملفات العمل المشتركة بين الوزارتين.

التعليم في مقدمة الأولويات

أكد رئيس الوزراء أن قطاع التعليم يحتل مكانة متقدمة في أجندة الدولة المصرية، باعتباره حجر الأساس في بناء الإنسان والنهوض بالمجتمع، وتعزيز المهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وشدد على أهمية توفير الدعم الكامل لتطوير العملية التعليمية وضمان جودة التعليم المقدم لكل الطلاب، إلى جانب خلق بيئة محفزة على الابتكار والبحث العلمي.

تمويل ودعم العملية التعليمية

صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول آليات توفير التمويل اللازم لتغطية احتياجات العملية التعليمية، والتنسيق بين وزارتي المالية والتربية والتعليم لتأمين الكوادر من المعلمين، بما يضمن انتظام الدراسة ورفع مستوى جودتها.

جاهزية المدارس للعام الجديد

كما تمت مناقشة الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد، بما في ذلك أعمال الصيانة في المدارس، وتوفير الاحتياجات الأساسية لتهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلاب في مختلف المحافظات.

النهوض بالتعليم الفني

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض رؤية وزارة التربية والتعليم لتطوير التعليم الفني، والتوسع في إنشاء مدارس فنية متخصصة، مع التركيز على التدريب العملي للطلاب، بالتعاون مع الجهات المعنية والقطاع الخاص، بهدف تأهيل خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة لسوق العمل.