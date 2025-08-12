أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء يصل عمّان لقيادة الوفد المصري في أعمال الدورة الـ33 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، إلى العاصمة الأردنية عمّان، على رأس وفد رفيع المستوى، للمشاركة في أعمال الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي تستضيفها المملكة الأردنية الهاشمية.

وكان في استقبال رئيس الوزراء بمطار ماركا العسكري كل من: المهندس يعرب القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني ووزير بعثة الشرف، والسيد يوسف الشواربة، أمين عمّان، والسفير أمجد العضايلة، سفير الأردن لدى مصر، والسفير محمد سمير، سفير مصر لدى الأردن.

وفد وزاري مصري متكامل

يضم الوفد المصري المشارك في أعمال اللجنة العليا المشتركة:

الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل

الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة

السيد أحمد كجوك، وزير المالية

السيد محمد جبران، وزير العمل

السيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك

الدكتور محمد موسى عمران، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

تعزيز التعاون المصري الأردني

من المقرر أن تبحث أعمال الدورة الـ33 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة سبل دعم التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التنمية المستدامة.