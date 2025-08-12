محمد صلاح يتصدر قائمة أجمل أهداف ليفربول فى افتتاح الدورى الإنجليزى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 أغسطس 2025 12:33 صباحاً - تصدر الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول أهداف الريدز في المباريات الافتتاحية عبر تاريخ النادي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق النسخة الجديدة من المسابقة للموسم 2025-26.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول فيديو لجميع أهداف نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي بالمباراة الافتتاحية والتي شهدت العديد من الأهداف التي أحرزها محمد صلاح عبر مشواره مع الريدز طيلت السنوات الماضية.

ويُعد صلاح الهداف التاريخي لافتتاحيات البريميرليج برصيد 9 أهداف، متفوقًا على أساطير اللعبة مثل فرانك لامبارد وواين روني وآلان شيرر، الذين سجل كل منهم 8 أهداف، ومن أبرز لحظات تألقه، الهاتريك في افتتاح موسم 2020 أمام ليدز يونايتد، إلى جانب أهدافه المميزة ضد وست هام، نوريتش، فولام، وغيرها.

ولم يقتصر تأثير صلاح على التسجيل فقط، بل ساهم أيضًا بصناعة الأهداف، كما حدث في مواجهة إيبسويتش الأخيرة حين سجل هدفًا وصنع آخر، مضيفًا لمسة جديدة إلى سجله المميز في المباريات الافتتاحية.

بهذه الأرقام، يرسخ محمد صلاح مكانته بين جميع لاعبي بريميرليج في اليوم الافتتاحي للمواسم، مستندًا إلى موهبته الاستثنائية وحضوره الحاسم منذ صافرة البداية.