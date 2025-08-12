نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات لأعضاء الرياضة في مصر ضمن الاستراتيجية القومية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من التعاطي والإدمان، التي أُطلقت تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، أعلنت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عن إطلاق إجراءات للكشف المبكر عن تعاطي المخدرات، تستهدف أعضاء مجالس إدارات اللجان الأولمبية والبارالمبية، والاتحادات الرياضية، والأندية، ومراكز الشباب، واللاعبين في مختلف الألعاب الرياضية.

بروتوكول تعاون لضمان النزاهة الرياضية

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، توقيع بروتوكول تعاون مع الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان، واللواء إيهاب بشير، الوكيل الدائم للوزارة، لتنسيق الجهود في تنفيذ الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات.

البروتوكول يتضمن:

تضمين شرط اجتياز تحليل المخدرات ضمن شروط الترشح أو التجديد لرئاسة وعضوية مجالس الإدارات.

إخضاع اللاعبين بدءًا من سن 16 عامًا لتحليل دوري مع بداية كل موسم رياضي، وتحاليل عشوائية مفاجئة.

معاملة الممتنعين عن التحليل أو المتهربين أو من يحاولون غش العينات كحالات إيجابية.

أنشطة توعية وبرامج وقائية للنشء

يتضمن التعاون تكثيف حملات التوعية بمخاطر المخدرات داخل برامج النشء (12-18 عامًا)، من خلال المعسكرات، الأنشطة الصيفية، والدورات التدريبية للمدربين، إضافة إلى إدراج مكون توعوي ضمن برامج الفرق الفنية بمراكز الشباب تحت مظلة برنامج "حماية جيل".

كما سيتم تنظيم مسابقات ثقافية وفنية عن أضرار المخدرات، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وتنفيذ برامج وقائية داخل مراكز الشباب والهيئات الشبابية.

إنشاء "أندية الوقاية" بالمحافظات

سيتم تخصيص مواقع داخل مراكز الشباب الكبرى لإنشاء أندية الوقاية، كمنصات دائمة للحوار والنشاط المجتمعي، للتعريف بأنشطة الصندوق، والإعلان عن رقم الخط الساخن 16023 لتقديم خدمات العلاج والتأهيل مجانًا وبسرية.

الرياضة كأداة للوقاية المجتمعية

أكد وزير الشباب والرياضة أن الرياضة ليست مجرد نشاط بدني، بل منهج حياة يسهم في بناء شخصية متوازنة، مشيرًا إلى إطلاق دوريات رياضية في جميع المحافظات لجذب الشباب وتعزيز الوعي بمخاطر المخدرات.

كما سيتم إطلاق حملات توعوية في المنشآت التابعة للوزارة للتعريف بخدمات الخط الساخن للصندوق.

خدمات علاجية وتأهيلية مجانية

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان أن الصندوق يتيح خدمات علاجية وتأهيلية مجانية وسرية عبر الخط الساخن 16023، مع التوسع في برامج الدمج المجتمعي للمتعافين، من خلال أنشطة رياضية وترفيهية داخل المنشآت الرياضية.

زيارة مركز إمبابة لعلاج الإدمان

على هامش توقيع البروتوكول، زار وزير الشباب والرياضة مركز إمبابة لعلاج الإدمان، واطلع على أقسامه المجهزة للرجال والسيدات والمراهقين، إضافة إلى صالات الألعاب، قاعات الموسيقى، المكتبة، والمسرح، وورش التدريب المهني التي يشرف عليها المتعافون.

وأشاد الوزير بالخدمات المقدمة داخل المركز، مؤكدًا أن الدعم النفسي والاجتماعي للمتعافين عنصر أساسي في استكمال رحلة التعافي.

