نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر المصري ينظم حملات للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني والنصر للسيارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في إطار جهوده لدعم المنظومة الصحية وتعزيز ثقافة التبرع بالدم، نظم بنك الدم المركزي التابع للهلال الأحمر المصري، بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، حملة للتبرع بالدم بمقر البنك الرئيسي، شارك فيها موظفو البنك انطلاقًا من مسؤوليتهم المجتمعية تجاه المرضى والمحتاجين لنقل الدم.

كما أطلق الهلال الأحمر المصري حملة مماثلة بالتعاون مع شركة النصر للسيارات، بمقر الشركة، شهدت مشاركة واسعة من موظفيها، إيمانًا منهم بأهمية التبرع بالدم ودوره في إنقاذ حياة الآخرين.

وأشرف على الحملتين فريق طبي متخصص من بنوك دم الهلال الأحمر المصري، أجرى الفحوصات اللازمة للتأكد من توافر الاشتراطات الطبية لدى المتبرعين، وفق أعلى معايير السلامة والجودة.

يُذكر أن الهلال الأحمر المصري بدأ إنشاء بنوك الدم منذ أكثر من خمسين عامًا بالتزامن مع حرب أكتوبر 1973، ويمتلك حاليًا خمسة بنوك دم تسهم في توفير أكثر من 200 ألف كيس دم ومشتقاته سنويًا، لتلبية احتياجات المستشفيات والحالات الطارئة، باعتباره جهازًا مساندًا للدولة في الأزمات.

وتلتزم بنوك الدم التابعة للهلال الأحمر المصري بكافة الضوابط والمعايير الصحية التي تضعها وزارة الصحة المصرية، فضلًا عن الالتزام بالمعايير العالمية لمأمونية الدم، لضمان تقديم خدمات آمنة وعالية الجودة للمرضى.

1000499568

1000499567

1000499566