نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر المصري يرسل 2300 طن مساعدات عاجلة إلى غزة ضمن قافلة «زاد العزة» في يومها الـ12 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

واصل الهلال الأحمر المصري، بصفته الآلية الوطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة، جهوده لدعم أهالي القطاع، حيث أطلق اليوم القافلة الثانية عشرة من مبادرة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة»، متجهة إلى جنوب القطاع عبر معبر كرم أبو سالم.

وضمت القافلة نحو 2300 طن من المساعدات الإغاثية العاجلة، بينها ما يقارب 2200 طن من السلال الغذائية والدقيق، بالإضافة إلى أدوية علاجية، في إطار الجهود المصرية المستمرة لتوفير الدعم الغذائي والصحي لسكان غزة.

وانطلقت قوافل «زاد العزة» منذ 27 يوليو الماضي، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات المتنوعة التي تشمل الإمدادات الغذائية، الدقيق، ألبان الأطفال، المستلزمات الطبية، الأدوية العلاجية، مستلزمات العناية الشخصية، وأطنانًا من الوقود.

ويواصل الهلال الأحمر المصري تواجده على الحدود منذ بدء الأزمة، مؤكدًا عدم إغلاق معبر رفح نهائيًا من الجانب المصري، مع استمرار العمل بكامل الجاهزية في المراكز اللوجستية لتسهيل دخول المساعدات. وحتى الآن، تم إدخال أكثر من 36 ألف شاحنة محملة بما يقارب نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية، بجهود 35 ألف متطوع من الجمعي

