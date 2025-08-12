نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المتحدث الرسمي للتعليم العالي: إعلان نتائج المرحلة الثانية للتنسيق غدًا إلكترونيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة ستعلن غدًا الثلاثاء الموافق 12 أغسطس، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، نتائج المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2025/2026، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي: www.tansik.digital.gov.eg.

وأوضح "عبدالغفار" أن طلاب الثانوية العامة بنظاميها (الحديث والقديم) يمكنهم الاطلاع على نتيجة ترشيحاتهم باستخدام رقم الجلوس والرقم السري، مشيرًا إلى أن الموقع سيتيح للطلاب طباعة بطاقة الترشيح فور إعلان النتيجة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التقديم بالكليات والمعاهد التي تم ترشيحهم إليها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن إعلان النتيجة يأتي بعد أن انتهت مكاتب التنسيق من مراجعة وفرز وترتيب رغبات الطلاب المسجلين خلال فترة المرحلة الثانية، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من الطلاب في مختلف الشعب العلمية والأدبية، مؤكدًا أن الوزارة حرصت على إتاحة الفرصة الكاملة لجميع الطلاب لتسجيل رغباتهم أو تعديلها حتى آخر موعد متاح.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن المرحلة الثالثة من التنسيق، والتي تشمل الطلاب الناجحين في الدور الثاني من الثانوية العامة والمتبقين من الدور الأول، سيتم الإعلان عن موعدها وضوابطها لاحقًا، داعيًا الطلاب وأولياء الأمور إلى متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة وعدم الانسياق وراء أي أخبار غير دقيقة.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحه بالتأكيد على التزام وزارة التعليم العالي بالشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وتقديم جميع خدمات التنسيق عبر المنصات الإلكترونية المخصصة بما يضمن السهولة والدقة في الإجراءات.