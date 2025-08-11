مرحلة تقليل الاغتراب.. انطلاق التسجيل الإلكترونى الخميس 14 أغسطس

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 أغسطس 2025 11:38 مساءً - أعلن مكتب التنسيق أنه حرصا على تيسير الإجراءات أمام طلاب الثانوية العامة، تقرر فتح باب تقليل الاغتراب للطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية، وللدخول لموقع للتنسيق اضغط هنا

يتم فتح باب تقليل الاغتراب خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 14أغسطس 2025 وحتى يوم الاثنين الموافق 18 أغسطس 2025 ، لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وذلك في حدود النسبة المقررة (10%)، ووفقًا للضوابط المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، والتي تشمل ما يلي:

- أن يكون التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع.

- يشترط في التحويل غير المناظر استيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها، سواء أكان التحويل من كلية إلى أخرى أو من معهد إلى كلية، وذلك بالإضافة إلى الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي المعمول بها.

- لا يُسمح بالتحويلات الورقية، ويتم تقديم الطلبات إلكترونيًا فقط.

- يُتاح للطالب تقليل الاغتراب(التحويل) لمرة واحدة فقط.

- ضرورة استيفاء الشروط الإضافية للكلية المُراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات(.

- تكون المفاضلة بين الطلاب على اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة وفي ضوء النسبة المقررة لتقليل الاغتراب.