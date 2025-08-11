نقل جثة بطل سباق السيارات هيثم سمير لتشريحها بمستشفى بنها

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 أغسطس 2025 10:34 مساءً - تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم، من القبض على المتهمين بقتل بطل السباقات الدولي هيثم سمير، وذلك على خلفية نزاع بينهما لاختلافهما على قطعة أرض بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة لمستشفى قليوب العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بنقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.

وكشفت التحريات الأولية، حدوث مشاجرة بين المجني عليه وعدد من الأشخاص، تطورت إلى إطلاق نار أسفر عن مصرعه في الحال، حيث تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى قليوب، وأمرت النيابة العامة بندب الطب الشرعي بتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.

وشهدت مشرحة قليوب توافد العشرات من أصدقاء وأسرة المجني عليه، وسط أجواء يسودها الحزن والصدمة، في الوقت الذي يواصل فيه فريق البحث الجنائي استجواب الشهود، وجمع الأدلة، ومراجعة كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث لكشف ملابساته بالكامل.

يذكر أن هيثم سمير يعد من أبرز نجوم سباقات السيارات في مصر والعالم العربي، وحقق بطولات محلية ودولية، آخرها بطولة الشرق الأوسط العام الماضي، إلى جانب نشاطه في تنظيم الفعاليات الرياضية وتجارته في مجال السيارات.