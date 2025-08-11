أخبار مصرية

ضبط 38 طن لحم مفروم داخل مصنع بكرداسة ودهون غير صالحة للاستهلاك.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • ضبط 38 طن لحم مفروم داخل مصنع بكرداسة ودهون غير صالحة للاستهلاك.. صور 1/10
  • ضبط 38 طن لحم مفروم داخل مصنع بكرداسة ودهون غير صالحة للاستهلاك.. صور 2/10
  • ضبط 38 طن لحم مفروم داخل مصنع بكرداسة ودهون غير صالحة للاستهلاك.. صور 3/10
  • ضبط 38 طن لحم مفروم داخل مصنع بكرداسة ودهون غير صالحة للاستهلاك.. صور 4/10
  • ضبط 38 طن لحم مفروم داخل مصنع بكرداسة ودهون غير صالحة للاستهلاك.. صور 5/10
  • ضبط 38 طن لحم مفروم داخل مصنع بكرداسة ودهون غير صالحة للاستهلاك.. صور 6/10
  • ضبط 38 طن لحم مفروم داخل مصنع بكرداسة ودهون غير صالحة للاستهلاك.. صور 7/10
  • ضبط 38 طن لحم مفروم داخل مصنع بكرداسة ودهون غير صالحة للاستهلاك.. صور 8/10
  • ضبط 38 طن لحم مفروم داخل مصنع بكرداسة ودهون غير صالحة للاستهلاك.. صور 9/10
  • ضبط 38 طن لحم مفروم داخل مصنع بكرداسة ودهون غير صالحة للاستهلاك.. صور 10/10

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 أغسطس 2025 10:34 مساءً - تمكن جهاز التفتيش بمديرية الطب البيطري بالجيزة بالاشتراك مع مديرية التموين، ومجلس مدينة كرداسة، اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025، من ضبط 38000 كجم دهون ودوبريهات حيوانية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مصنع بناحية كرداسة.

 

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بتكثيف الحملات على الأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم، للتأكد من صلاحيتها حرصًا على السلامة العامة للمواطنين، وتحت إشراف الدكتور محمد فارس محمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، والسيد بلاسي مدير مديرية التموين بالجيزة.

 

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار جهود المحافظة لتشديد الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء المعروض، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال المخالفين وعدم التهاون في مواجهة أي مخالفات تمس الصحة العامة.

 

وأكدت المحافظة، أن الحملات مستمرة على مدار الساعة بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والرقابية لضبط الأسواق وردع المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

جانب من اللحوم المضبوطة فى الحملةجانب من اللحوم المضبوطة فى الحملة

 

اللحوم المضبوطةاللحوم المضبوطة

 

جانب من حملة المضبوطاتجانب من حملة المضبوطات

 

موقع حملة المضبوطاتموقع حملة المضبوطات

 

جانب من الحملةجانب من الحملة

 

جانب من اللحوم المضبوطةجانب من اللحوم المضبوطة

 

جانب من المضبوطاتجانب من المضبوطات

 

المضبوطاتالمضبوطات

 

48b05da9c8.jpg
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا