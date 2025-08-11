نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم العالي: توزيع 365 ألف طالب وفتح تقليل الاغتراب 14 أغسطس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن الانتهاء رسميًا من أعمال المرحلة الثانية لتنسيق طلاب الثانوية العامة بنظاميها (الحديث – القديم) للدور الأول للعام الجامعي 2025/2026، مؤكدًا أن هذه المرحلة شهدت التزامًا كاملًا بالقواعد المنظمة والضوابط المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك لضمان العدالة والشفافية في توزيع الطلاب على الكليات والمعاهد.

وقال الوزير إن المرحلة الثانية للتنسيق جرت على مدار خمسة أيام متواصلة، بدءًا من الأربعاء الموافق 6 أغسطس 2025 وحتى الأحد الموافق 10 أغسطس 2025، حيث أتيح للطلاب تسجيل رغباتهم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للتنسيق، في إطار التحول الرقمي الذي تنفذه الوزارة في جميع خدماتها.

أعداد الطلاب في المرحلة الثانية

أوضح الدكتور عاشور أن إجمالي عدد الطلاب المقرر تقدمهم في هذه المرحلة من النظامين الحديث والقديم بلغ 287،318 طالبًا وطالبة، موزعين على الشعب العلمية والأدبية، وجاءت الحدود الدنيا لكل شعبة على النحو التالي:

النظام الشعبة الحد الأدنى النسبة المئوية عدد الطلاب الحديث علمية 220.00 درجة فأكثر 68.75% 246،642 الحديث أدبية 205.00 درجة فأكثر 64.06% 36،406 القديم علمية 280.00 درجة فأكثر 68.29% 3،506 القديم أدبية 240.00 درجة فأكثر 58.53% 764

وأضاف الوزير أن عدد الطلاب الذين تقدموا فعلًا لتسجيل رغباتهم في المرحلة الثانية بلغ 271،980 طالبًا، بواقع 235،065 من الشعب العلمية و36،915 من الشعبة الأدبية، فيما تخلف عن تسجيل الرغبات 15،338 طالبًا.

نتائج الترشيحات

وأشار الدكتور عاشور إلى أن عمليات فرز رغبات الطلاب وترشيحهم للكليات والمعاهد أسفرت عن الآتي:

نوع الجهة الشعب العلمية الشعبة الأدبية الإجمالي كليات جامعية 192،240 36،086 228،326 معاهد تابعة للوزارة 41،558 828 42،386 الإجمالي 233،798 36،914 270،712

وأوضح الوزير أن 1،268 طالبًا وطالبة استنفدوا رغباتهم بالكامل نتيجة إدراج كليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموعهم، مؤكدًا أنه سيتم إتاحة الفرصة لهم لإعادة تسجيل رغبات تتوافق مع مجموع درجاتهم والحدود الدنيا المعلنة.

ضوابط وإجراءات المرحلة

أكد الدكتور عاشور أن أعمال المرحلة الثانية تمت وفق الضوابط الآتية:

الترشيح تم بناءً على آخر رغبات مسجلة على الموقع الإلكتروني.

على الموقع الإلكتروني. الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات .

. الانتهاء من توزيع 364،946 طالبًا وطالبة في المرحلتين الأولى والثانية خلال أسبوعين فقط من بدء التنسيق.

طالبًا وطالبة في المرحلتين الأولى والثانية خلال أسبوعين فقط من بدء التنسيق. حصول الطلاب على بطاقة الترشيح سيتم بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب .

. إرسال الكشوف النهائية بأسماء الطلاب للكليات والمعاهد بعد الانتهاء من تحويلات تقليل الاغتراب لبدء إجراءات القيد.

مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات

أعلن وزير التعليم العالي عن فتح باب تقليل الاغتراب للطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية، موضحًا أن التقديم سيتم إلكترونيًا فقط عبر موقع التنسيق الرسمي:

www.tansik.digital.gov.eg

وستبدأ فترة التقديم من الخميس 14 أغسطس 2025 وحتى الاثنين 18 أغسطس 2025، وذلك وفق النسبة المقررة وهي 10%، ووفق الضوابط التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، وتشمل:

أولًا: التحويل بين الكليات الجامعية

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

التحويل غير المناظر يشترط استيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

التحويل مرة واحدة فقط لكل طالب.

استيفاء الشروط الإضافية لبعض الكليات مثل اجتياز اختبار القدرات.

المفاضلة بين الطلاب تتم وفقًا لمجموع الدرجات في الثانوية العامة.

ثانيًا: التحويل إلى المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

يسمح بالتحويل من كلية إلى معهد أو بين المعاهد سواء مناظر أو غير مناظر.

استيفاء الحد الأدنى المُعلن للمعهد المراد التحويل إليه.

الالتزام بالطاقة الاستيعابية ونسبة القبول المحددة.

ترتيب الطلاب يتم وفقًا للمجموع الكلي في الثانوية العامة.

رسالة الوزير للطلاب

وجّه الدكتور محمد أيمن عاشور رسالة للطلاب وأولياء الأمور، مؤكدًا حرص الوزارة على توفير جميع السبل لضمان عملية تنسيق دقيقة وشفافة، ومشددًا على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة والإرشادات المعلنة على الموقع الرسمي، لتجنب فقدان أي فرص في الترشيح أو التحويل.

واختتم الوزير حديثه قائلًا: "نحن ملتزمون بتقديم أفضل خدمة للطلاب وأسرهم، ونعمل على تطوير منظومة التنسيق سنويًا بما يتماشى مع التحول الرقمي وخطط تطوير التعليم العالي في مصر، ونتمنى لكل الطلاب التوفيق والنجاح في حياتهم الجامعية المقبلة."

ملخص الأرقام الرئيسية لتنسيق المرحلة الثانية 2025/2026: