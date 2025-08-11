نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025 رسميًا من الهيئة الوطنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، عقد مؤتمر صحفي في السادسة والنصف مساء غدٍ الثلاثاء، وذلك على مسرح التليفزيون المصري داخل مبنى ماسبيرو، لإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025.

موعد نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الإثنين، أنه ستجري غدا الثلاثاء وقائع المؤتمر الصحفي الذي تقيمه الهيئة بمبني ماسبيرو، لإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

ودعت الهيئة، في بيانها الرسمي، الإعلاميين والصحفيين إلى حضور وقائع المؤتمر، وأكدت الهيئة أهمية الالتزام بالمواعيد المقررة، مشيدة بتعاون وسائل الإعلام وجهودهم في تغطية العملية الانتخابية.

وأُجريت انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية يومي 4 و5 من أغسطس الجاري، وسط استعدادات أمنية وتنظيمية مشددة في مختلف الدوائر على مستوى محافظات الجمهورية.

حيث انهت الهيئة الوطنية للانتخابات أعمالها في مراجعة إجراءات فرز الأصوات لجميع اللجان العامة على مستوى الجمهورية، وإضافة تصويت المصريين بالخارج إلى كل دائرة، تمهيدًا لإعلان النتيجة النهائية الرسمية للانتخابات مجلس الشيوخ

عدد من يحق لهم التصويت

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت نحو 63 مليون ناخب، موزعين على 8.286 لجنة انتخابية بمقار مختلفة تشمل المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية، تحت إشراف قضائي كامل من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، بمشاركة 9.500 قاضٍ و2.500 قاضية.

كما وافقت الهيئة الوطنية للانتخابات على متابعة العملية الانتخابية من قبل 18 سفارة، و9 منظمات دولية، و58 منظمة محلية، إلى جانب 230 وسيلة إعلامية محلية ودولية حاصلة على تصاريح التغطية.