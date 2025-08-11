نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ندوة "المصريون بالخارج بين الواقع والمأمول" توصي بخطة لزيادة تحويلات المصريين إلى 100 مليار دولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ختتمت الندوة الوطنية التي حملت عنوان "المصريون بالخارج بين الواقع والمأمول"، والتي أدار فعالياتها الدكتور محمد علي – CPA، EA – من نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية، بتوافق الحضور على أهمية المبادرة المطروحة.

جاء ذلك بحضور اللواء طارق المهدى وزير الإعلام السابق، واللواء أحمد عبد الله، والنائبة نادية هنري، والإعلامي طارق علام. وقد خرجت الندوة بعدة توصيات تهدف إلى تعزيز دور المصريين بالخارج وزيادة تحويلاتهم المالية للوطن.



وخرجت الندوة بعدة توصيات تهدف إلى تعزيز دور المصريين بالخارج وزيادة تحويلاتهم المالية للوطن ونستعرضها في التالي:

- الدعوة الرسمية لتبني مقترح إنشاء "الهيئة الوطنية للمصريين بالخارج" ككيان حكومي وطني مستقل يتبع مباشرة رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء، ويعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية.

- التأكيد أن الهيئة الجديدة لا تلغي دور وزارة الخارجية بل تكمله وتعزز أداءه، عبر توفير قناة متخصصة لشؤون المصريين بالخارج مع الإبقاء على الدور الدبلوماسي والسياسي للخارجية.

- وضع خطة عمل تنفيذية للهيئة تشمل:

- قاعدة بيانات وطنية دقيقة للمصريين بالخارج.

- هيكل تنظيمي بأربعة قطاعات (الاستثمار – الخدمات – التعليم والهوية – التأمينات والدعم الاجتماعي).

- مكاتب إقليمية ومنصة إلكترونية موحدة.

- إطلاق برامج تحفيزية للمصريين بالخارج تشمل:

- نظام النقاط للمكافآت مقابل دعم الوطن.

- أنظمة معاشات وتأمينات اختيارية.

- حوافز للاستثمار في مشروعات قومية وتنموية.

تعزيز الهوية الوطنية للأجيال الجديدة عبر:

- إنشاء مدارس مصرية بالخارج.

- مكتبات ثقافية مصرية.

- ورش عمل وبرامج تواصل ثقافي وإعلامي.

- عقد لقاءات دورية لمسؤولي الدولة مع الجاليات المصرية في الخارج للاستماع لمقترحاتهم وحل مشكلاتهم.

- ضرورة وجود خطة مدروسة لزيادة تحويلات المصريين بالخارج في الخارج من ٣٠ مليار دولار إلى ١٠٠ مليار دولار.

- تشكيل لجنة متابعة من الحضور وممثلي الجاليات بالخارج لمواصلة العمل على تنفيذ هذه التوصيات ورفع تقارير دورية للجهات المعنية.