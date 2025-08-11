نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي يبحث تعديلات قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز استقلاليته وفاعليته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، السفير دكتور/ محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإنابة؛ وذلك لبحث مطالب المجلس بإجراء تعديلات على قانون المجلس ليتوافق أكثر مع مبادئ باريس الحاكمة للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.

تعزيز الاستقلالية والالتزام بالمبادئ الدولية

يأتي اللقاء في إطار حرص الدولة على تعزيز استقلالية وفاعلية المجلس القومي لحقوق الإنسان في إطار رسالته ومكانته الدستورية، ووفق رؤية مصر بوجود مؤسسات وطنية معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ضمن آلياتها الوطنية والتزاماتها الدولية.

مناقشة التعديلات القانونية

أكد رئيس الوزراء أن التعديلات المقترحة تناقشها حاليًا هيئة مستشاري رئيس مجلس الوزراء؛ للانتهاء من الصياغات القانونية اللازمة، وإحالتها إلى مجلس النواب في أقرب وقت؛ لمناقشتها وفق الضوابط التي تحددها السلطة التشريعية.

ضمانات قانونية لاستقلال المجلس

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على حرصه أن ينال المجلس القومي لحقوق الإنسان جميع الضمانات القانونية التي تعزز من استقلاليته وفق ما نص عليه الدستور المصري، بما يعكس مكانة مصر الدولية في تعاملها مع الآليات الأممية وحمايتها لحقوق مواطنيها.

استعراض أوضاع حقوق الإنسان والتحولات الإيجابية

تضمن اللقاء مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في ظل الظروف الراهنة وحجم التقدم المحرز في ملف صون الحقوق والحريات، وما طرأ من تحولات إيجابية تعكس التزامًا واضحًا من الدولة بمسار الإصلاح الحقوقي في ظل الإرادة السياسية والتوجهات الرئاسية.

مقترحات تعديل القانون

استعرض السفير الدكتور/ محمود كارم أبرز المحاور التي يعمل عليها المجلس والمقترحات التي أعدها لتعديل قانون إنشائه رقم ٩٤ لسنة ۲۰۰۳ والمعدل بالقانون ۱۹۷ لسنة ۲۰۱۷، بما يعزز اتساقه مع مبادئ باريس ويدعم استقلاله وفاعليته.