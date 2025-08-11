أخبار مصرية

الأوقاف توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة المجلس الوطني للتدريب والتعليم

أحمد جودة - القاهرة - وقعت وزارة الأوقاف بروتوكول تعاون مع مؤسسة المجلس الوطني للتدريب والتعليم، حرصًا على تطوير كفاءات العاملين ورفع قدرتهم المهنية، وتوحيد المفاهيم الأساسية للأئمة والدعاة، بما يمكّنهم من تعزيز المبادئ والقيم، وتهيئة المجتمع لمواجهة التطرف الديني واللاديني، ونشر ثقافة العمل، وترسيخ الولاء والانتماء الوطني، والمساهمة في بناء الهوية المصرية. 

وذلك حرصًا من الوزارة على تهيئة كل السبل العلمية الممكنة لتدعيم مسيرتها لتحقيق محاورها الاستراتيجية الأربعة ورفع مستوى الأداء المؤسسي.

ويتضمن البروتوكول التعاون في رفع كفاءة الكوادر البشرية بالوزارة من خلال عقد البرامج التوعوية، وتنفيذ الدورات التدريبية في مختلف المجالات، وتنظيم الندوات والمؤتمرات التي تدعم تطبيق أفضل الممارسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بما يتفق مع أهداف الطرفين ويلتزم بالقوانين واللوائح الحكومية السارية.

وشهد توقيع البروتوكول من جانب وزارة الأوقاف اللواء أحمد سمير الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور هشام عبد العزيز رئيس مجموعة الاتصال السياسي، والدكتور عبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة، ومن جانب مؤسسة المجلس الوطني للتدريب والتعليم الدكتور مدحت عبد الوهاب أمين عام المؤسسة، والدكتور محمد السيد الشريف المدير التنفيذي، والدكتور أحمد سمير مدير العلاقات العامة.

ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز التعاون المؤسسي في مجالات التدريب والتأهيل، وتقديم برامج تدريبية متخصصة تواكب المستجدات العلمية والتقنية، بما يسهم في رفع جودة الأداء الدعوي والمجتمعي، وخدمة رسالة الوزارة الدعوية والوطنية.

