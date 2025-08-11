نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي يبحث مع رئيس "تنمية الريف المصري الجديد" خطط استصلاح المليون ونصف فدان وتوسيع الرقعة الزراعية إلى 440 ألف فدان في المقال التالي

مدبولي يبحث مع رئيس "تنمية الريف المصري الجديد" خطط استصلاح المليون ونصف فدان وتوسيع الرقعة الزراعية إلى 440 ألف فدان

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اللواء مهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد، لمتابعة موقف مشروعات الشركة ونشاطها.

أهمية المشروع القومي للمليون ونصف فدان

أكد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء على الدور المهم لشركة تنمية الريف المصري الجديد، باعتبارها المطور والمسئولة عن المشروع القومي لتنمية واستصلاح المليون ونصف المليون فدان، الذي يمثل أحد ركائز برنامج "خطوة نحو المستقبل".

وأشار إلى أن المشروع يستهدف إقامة مجتمعات عمرانية جديدة مستدامة، تكون الزراعة القاطرة الأساسية للتنمية فيها.

موقف الأعمال المنفذة والبنية التحتية

استعرض اللواء مهندس عمرو عبدالوهاب ما تم تنفيذه من أعمال في مجالات الإنشاءات، والمرافق، والطرق، وحفر الآبار، ومحطات التحلية، وأعمال الشبكات والتجهيزات بمواقع الشركة المختلفة.

كما أوضح تفاصيل أعمال التغذية الكهربائية لمختلف الأراضي، وخطط إتاحتها لتلبية احتياجات المشروعات التنموية.

توزيع الأراضي والمواقع الاستراتيجية

شملت استعراضات الاجتماع مواقع الشركة في: المُغرة، شرق سيوة، غرب غرب المنيا، امتداد غرب المنيا، الطور، الفرافرة القديمة والجديدة، جنوب صافولا، توشكي سطحي وجوفي، غرب منفلوط والقوصية، ودرب البهنساوي.

وتم عرض حجم المساحات المتعاقد عليها والمزروعة، وأهم المحاصيل، إضافة إلى أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.

أرقام وإنجازات المشروع

إجمالي المساحات المزروعة والمستصلحة: 440 ألف فدان.

إجمالي المساحة المسلمة للمنتفعين: 875 ألف فدان.

طلبات شراء وتقنين: 192 ألف فدان قيد الإجراء.

أكثر من 4500 شركة تعمل بالمشروع.

إنجازات وتطورات جديدة

أبرز الإنجازات شملت:

بدء تسويق المناطق الصناعية بمواقع الشركة.

تسجيل ملكية أراضي المشروع بالشهر العقاري لصالح الشركة.