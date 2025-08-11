نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي يبحث مع وزيري المالية والتعليم توفير التمويل والكوادر وجاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي يبحث مع وزيري المالية والتعليم توفير التمويل والكوادر وجاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، السيد أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل المشتركة بين الوزارتين.

التعليم أولوية استراتيجية للدولة

أكد رئيس مجلس الوزراء أن قطاع التعليم يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، لما له من دور حاسم في بناء الفرد والنهوض بالمجتمع وتعزيز المهارات والمعرفة الضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وشدد على أهمية توفير أوجه الدعم اللازمة لتطوير العملية التعليمية، بما يضمن تعليمًا جيدًا للجميع وبيئة محفزة للابتكار والبحث العلمي لدى الطلاب.

التنسيق لتوفير التمويل والكوادر

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش توفير التمويل اللازم لتلبية احتياجات العملية التعليمية، والتنسيق بين وزارتي المالية والتربية والتعليم لتوفير الكوادر من المعلمين، بما يضمن انتظام الدراسة وتحسين جودة التعليم.

الاستعداد للعام الدراسي الجديد

تناول الاجتماع الجهود المبذولة لضمان جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، بما في ذلك توفير الدعم اللازم على مستوى المحافظات، وإجراء أعمال الصيانة، وتوفير العناصر الأساسية لتهيئة بيئة تعليمية مناسبة.

النهوض بالتعليم الفني

استعرض الاجتماع رؤية وزارة التربية والتعليم للنهوض بالتعليم الفني، والتوسع في إنشاء مدارس التعليم الفني بمختلف التخصصات، مع التركيز على توفير أعلى مستويات التدريب العملي للطلاب. كما تم بحث الخطوات الجاري تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية والقطاع الخاص لتعزيز جاهزية هذه المدارس.