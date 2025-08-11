أحمد جودة - القاهرة - مدبولي يبحث مع رئيس "اقتصادية المثلث الذهبي" خطط تنمية المنطقة واستقطاب استثمارات محلية ودولية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، المهندس محمد عبادي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة.

متابعة تنمية منطقة استراتيجية

في مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار الحرص على متابعة دور الهيئة العامة الاقتصادية للمثلث الذهبي في تنمية هذه المنطقة الواعدة، التي تحظى باهتمام خاص من جانب الدولة، لما تتمتع به من مقومات استراتيجية لتنفيذ مشروعات متنوعة تدعم خطط التنمية المستدامة.

استعراض ما تم إنجازه

وخلال اللقاء، استعرض المهندس محمد عبادي موقف ما تم تنفيذه من أعمال خلال الفترة الماضية، موضحًا أنه على صعيد التنظيم الداخلي تم:

إعادة تشكيل مجلس الإدارة الجديد واللجان المنبثقة منه.

إنشاء مكتب سجل تجاري خاص بالهيئة لقيد الشركات.

تطوير مقر الهيئة بمدينة سفاجا.

استيفاء عدد من اللوائح والإجراءات ونماذج الاتفاق التجاري.

جهود جذب الاستثمارات

أوضح رئيس الهيئة أنه تم الاتفاق مع أحد أكبر المطورين الصناعيين المحليين والعالميين لتطوير منطقة صناعية ترتكز على صناعة الأسمدة الفوسفاتية، كما يجري التواصل مع مجموعات إقليمية ودولية من كبار المطورين في القطاعات المستهدفة لإنشاء وتطوير مناطق تخصصية.

وأضاف أنه تم استقطاب مستثمرين محليين ودوليين للاستثمار في القطاعات الصناعية والزراعية واللوجستية.

خطة العمل للعام 2025/2026

عرض المهندس محمد عبادي خطة تطوير المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والتي تستهدف تحقيق الاستدامة المالية دون تحميل الدولة أعباء إضافية، إلى جانب: