نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهاز تنظيم إدارة المخلفات يتابع مدى التزام شركات النظافة بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بناءًا على توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بضرورة المتابعة الدورية لمدى تطبيق شركات النظافة التي تقوم بتقديم خدمات جمع ونقل المخلفات بمحافظات القاهرة والإسكندرية والقليوبية لمعايير السلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين في مجال المنظومة وبما لا يؤثر على صحتهم. قام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الشركات النظافة العاملة في مشروعات تقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بمحافظات القاهرة والقليوبية والإسكندرية حيث تم التأكيد على ضرورة عدم تعرض العمال لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الصيف لتقليل الإصابات الناتجة عن ضربات الشمس ونقص السوائل.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن تطبيق معايير السلامة تأتي في إطار حماية رأس المال البشري، ودعم الفئات العاملة في الميدان، مشيرًا إلى أن تهيئة بيئة عمل آمنة لعمال النظافة لا تحمي صحتهم فقط، بل تعكس احترام المجتمع لدورهم الحيوي في الحفاظ على نظافة المدن وجمالها، مشددة على مواصلة المتابعة الميدانية والتنسيق المستمر مع الشركات والمحليات، العاملين في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة ،للتأكد من التنفيذ الفعلي لمعايير السلامة والصحة المهنية على أرض الواقع، وضمان عدم تعرض أي عامل لمخاطر الإجهاد الحراري.

وقد أكد الأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات أن شركات النظافة أبدت التزامها بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العمال خاصة العاملين في مجال نظافة الشوارع في فترات ارتفاع درجات الحرارة من خلال تعزيز إجراءاتها وتعديل خطط التشغيل خلال هذه الفترة، والتى تتضمن تكثيف خطط تشغيل الكنس اليدوي قبل وبعد فترة الذروة تفاديًا لارتفاع درجات الحرارة، ويتم نقل العمال للعمل في الشوارع الداخلية، وزيادة الاعتماد على المكانس الآلية على المحاور الرئيسية لتقليل الجهد البدني في الأجواء الحارة،بالاضافة إلى تنظيم حملات لتوزيع زجاجات مياه الشرب على العاملين في الشوارع بشكل دوري، والتأكيد على العمال بإرتداء القبعات الواقية أثناء العمل للحماية من أشعة الشمس.ويتم متابعة العمال على أرض الواقع بصفة مستمرة من خلال مديرين القطاعات والمشرفين للتأكد من سلامتهم، وعدم تعرضهم لأي اجهاد.